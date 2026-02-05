Licensed customs broker gipusil-patay sa Lapu

Susihon sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) ang mga footage sa closed-circuit television (CCTV) sa mga dapit duol sa Sityo Bukid-bukid, Barangay Pajac, Lapu-Lapu City, human sa pagpamusil sa usa ka 42-anyos nga licensed customs broker kansang lawas napalgan sa usa ka hilit nga dapit.
Sa usa ka press briefing niadtong Huwebes, Pebrero 5, 2026, si LCPO spokesman Police Captain Edcel Petecio niingon nga nagpadayon ang imbestigasyon aron matino ang motibo ug mailhan ang mga responsable sa pagpatay.
Matod niya, lawom ang gihimong pakisusi sa kaso diin ang mga sakop sa City Intelligence Unit nagtabang na sa pagkolekta og impormasyon, lakip na ang mga CCTV footage nga mahimong makatabang sa pagkuha og ebidensya sa insidente.
“Nag-backtracking ang atong mga imbestigador about sa mga CCTV padong atong mga lugara. Hopefully naa ta’y makuha na ebidensya pinaagi sa CCTV,” matod ni Petecio.
Sumala sa inisyal nga imbestigasyon, usa ka concerned citizen nga nagbisikleta ang nakadiskobre sa wala nay kinabuhi nga lawas sa biktima sa maong hilit nga dapit ug daling nipahibalo sa kapulisan human makamatikod nga nagkadugo kini.
Nahitabo ang pagpamusil niadtong Miyerkules, Pebrero 4, alas 8:30 sa gabii.
Giila ang biktima nga residente sa Yati, Liloan kinsa nag-work-from-home isip usa ka financial analyst alang sa usa ka kompanya nga nahimutang sa Mactan Economic Processing Zone (MEPZ) sa Lapu-Lapu City.
Matod ni Petecio nga base sa pamahayag sa pamilya sa biktima, usa kini ka licensed customs broker apan wala na nagpraktis sa iyang propesyon.
Nidugang si Petecio nga wala pa makatumbok ang mga imbestigador og klaro nga motibo sa krimen. Dugang niya, wala pay saksi nga nitingog apan ang mga residente nitaho nga nakadungog og duha ka buto sa armas.
Gisalikway na ang tulis isip motibo tungod kay wala may nawala sa mga personal nga butang sa biktima, lakip na ang iyang motorsiklo.
Base sa gihimong assessment sa crime scene, gituohan nga nakanaog na ang biktima gikan sa iyang motorsiklo sa wala pa siya pusila.
Gibanabana nga ang gilay-on sa motorsiklo ngadto sa dapit diin napalgan ang lawas anaa sa duha hangtod tulo ka metro.
Namatikdan sab sa mga imbestigador nga adunay mga balay nga gibanabanang 15 ngadto sa 20 metros ang gilay-on gikan sa dapit sa krimen, apan ang maong lugar giila nga hilom ug gamay ra ang tawo.
Nakaangkon ang biktima og upat ka samad pinusilan.
Hinuon, gitino pa sa mga awtoridad kon kini gikan ba sa upat ka managlahing buto o kon resulta ba kini sa mga “through-and-through” nga samad. / DPC , PRL