Lider: Bag-ong usbaw sa suholan sa CV 'dili igo'

Usa ka lider sa labor group sa Sugbo nisaway sa bag-ong wage order nga nagmando og usbaw nga P33 ngadto sa P43 sa inadlaw nga minimum nga sweldo sa mga ordinaryong mamumuo sa Central Visayas (CV), nga naghulagway niini nga gamay ra o kulang alang sa usa ka pamilya nga adunay lima o kapin pa.

Ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board (RTWPB) 7 nianunsyo niadtong Lunes, Septiyembre 16, 2024, nga ang bag-ong minimum wage mousbaw gikan sa P468 ngadto sa P501, epektibo sa Oktubre 2.

Si Jaime Paglinawan, tsirman sa Alyansa sa mga Mamumuo sa Sugbo-Kilusang Mayo Uno, niingon sa pamahayag niadtong Miyerkules, Septiyembre 18 nga ang P501 dili paigo alang sa lima ka pamilya.

"Kung imong bahinon ang P501 sa usa ka pamilya nga adunay lima ka miyembro, moresulta lang kini og P100.20 matag miyembro. Kung bahinon pa nimo kana sa tulo ka kan-anan, mahimo na lang P33.40 matag kan-anan. Dili kini igo alaang sa inadlaw nga panginahanglan sa pamilya," matod ni Paglinawan.

Dugang pa ni Paglinawan nga ang bag-ong minimum nga suholan pakunhoran pa pinaagi sa kontribusyon sa Social Security System, Philhealth, ug Pag-ibig.

“Pro-employer ang desisyon sa RTWPB ug dili kini kasaligan sukad natukod kini niadtong 1989,” matod niya.

Si Paglinawan niingon nga dako ang disparity sa suholan sa mga trabahante sa Central Visayas kon itandi sa National Capital Region, diin ang minimum nga suholan kay P645.

Matod sa research institution nga Ibon Foundation, ang kasagaran nga suholan sa pamilya sa Central Visayas gibanabana nga mokabat sa P1,278 matag adlaw sugod sa Agosto. Kini nga numero nagrepresentar sa kita nga gikinahanglan alang sa usa ka pamilya nga adunay lima ka pamilya aron matabonan ang mga nag-unang galastuhan sa panginabuhi, lakip ang mga kinahanglanon sa pagkaon ug dili pagkaon nga adunay gamay nga allowance alang sa pagtipig og social security.

Matod ni Paglinawan nga ang mga kompaniya adunay kapasidad sa paghatag og P150 ngadto sa P750 nga across-the-board wage increase tungod sa taas nga kita.

Dugang pa niya nga ang net income sa tanang kompanya nitubo og 28 porsyento gikan sa P1.9 trilyon sa 2020 ngadto sa P2.5 trilyon sa 2021. Namatikdan usab niya nga ang hiniusang net worth sa 50 ka labing adunahan nga mga Pilipino mitubo ug 31 porsyento gikan sa 2020, misaka ngadto sa P3.95 trilyon sa 2022.

Si Paglinawan niingon nga ang mga labor groups nakatutok sa pagduso sa gibalaod nga usbaw sa suholan. Nanawagan sila sa mga magbabalaod nga unahon ang House Bill 7568 alang sa P750 across-the-board wage increase o House Bills 514 ug 7871 alang sa P150 across-the-board wage increase aron makab-ot ang P1,200 nga family living wage kada adlaw sa mga trabahanteng Pilipino.Ang labing bag-o nga giaprobahan nga Wage Order ROVII-25 nagtakda sa mosunod nga bag-ong minimum nga inadlaw nga suholan: []Class A (Cities of Carcar, Cebu, Danao, Lapu-Lapu, Mandaue, Naga, Talisay and municipalities of Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Minglanilla, San Fernando): Nisaka ngadto sa P501 gikan sa P458-P468.

[]Ubang mga siyudad nga wala giklasipikar ubos sa Class A (Bais, Bayawan, Bogo, Canlaon, Dumaguete, Guihulngan, Tagbilaran, Tanjay, Toledo): Nadugangan ngadto sa P463 gikan sa P425-P430.

[]Class C (mga lungsod nga wala sakop sa Klase A ug B): Nadugangan ngadto sa P453 gikan sa P415-P420. “Sumala sa datos sa PSA (Philippine Statistics Authority), base sa Annual Survey of Philippine Business and Industries, ang top 1,000 corporations nakatala og net income nga P1.8 trilyon niadtong 2022,” dugang niini. Paglinawan. / EHP