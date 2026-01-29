Lider sa pro-Duterte rally gidakop

Nagtingkagol sa Mabolo Police Station ang usa ka lider sa grupo sa mga riders human gibabagan sa kapulisan ang ilang gipahigayong Unity Ride ug rally dungan sa nagpadayong ASEAN Tourism Forum sa Dakbayan sa Sugbo, Enero 29, 2026.
Giila ang dinakpan nga si Jun Abines, usa sa mga organizer sa maong kalihukan ug nailang kritiko ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Ang grupo sa mga rider nga supporters sa mga Duterte nagsugod sa ilang rota gikan sa North Reclamation Area (NRA) paingon unta sa usa ka iladong hotel ug casino sa South Road Properties (SRP) diin gipahigayon ang mga aktibidad sa ASEAN.
Bitbit sa grupo ang mga placard nga adunay hulagway sa Presidente nga adunay marka nga “Plunderer Mastermind.”
Apan wala na makasulod ang mga riders sa SRP human sila babagi sa mga sakop sa Cebu City Police Office (CCPO) atubangan sa Malacañang sa Sugbo.
Kini luyo sa naunang pahayag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga naghangyo sa mga Sugboanon nga likayan una ang mga protesta aron maseguro ang seguridad sa mga langyaw nga delegado.
Sa usa ka Facebook Live, gipakita ni kanhi Kongresista Mike Defensor kinsa kauban sa maong caravan, ang pagbabag sa mga polis.
Matod ni Defensor, igo lang silang mopadayag sa ilang mulo bahin sa korapsiyon sa gobiyerno ug ang dili pagdawat sa mga impeachment complaint.
“Pinababayaan natin sila di naman natin silang gulohin because we want to express our sentiments... tahimik, mapayapa, at malinaw ang mensahe,” asoy ni Defensor.
Human gibabagan sa SRP, nitipas ang grupo paingon sa Plaza Sugbo, Fuente Osmeña, Capitol, ug nitugpa sa Barangay Mabolo.
Samtang nangaon ug naka-park ang pipila ka riders sa NRA, kalit matod pa kining gironda sa kapulisan.
Gihulagway ni Defensor nga usa ka pagpanghasi ang gihimo sa kapulisan sanglit nahuman na ang ilang kalihukan sa malinawon nga paagi apan gipang-isyuhan gihapon og ticket ug gipangdakop ang pipila ka riders.
Wala pa mohatag og opisyal nga pamahayag si CCPO Director Police Colonel George Ylanan, apan usa ka opisyal sa kapulisan ang nibutyag nga pasakaan og kasong Obstruction of Justice si Abines.
Kini tungod sa pagpamugos sa pagpahigayon og rally nga walay permit gikan sa kagamhanan sa dakbayan.
Ang gipahigayong ASEAN forum sa Sugbo gilauman nga modala og daghang investments ug turismo sa nasod, hinungdan nga hugot ang gipatuman nga seguridad sa tibuok siyudad. /