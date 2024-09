Liderato ilugan sa Beermen, Painters

Mga duwa karon:

5:00 pm- TNT batok

Terrafirma

7:30 pm- San Miguel

batok Rain or Shine

Magsangka pagbalik ang San Miguel Beermen ug Rain or Shine Elasto Painters sa main game karong Huwebes sa gabii, Septiyembre 19, 2024, aron ilugan ang solong liderato sa Group B sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.

Sa kasamtangan, ang duha ka mga kampo nagbahin sa liderato sa ilang grupo nga parehong naggunit og 6-2 nga rekord.

Ang modaog ning sangkaa posibleng mao na ang makaangkon sa No. 1 nga puwesto sa Group B inig sugod sa crossover best-of-five quarter-finals.

Usa ka klasiko ang premi­rong kombati sa duha ka mga kampo niadtong Septiyembre 5 diin nidaog ang Beermen, 113-112, pinaagi sa buzzer-beater jumper sa Sugboanong higante nga si June Mar Fajardo.

Pareha na man tuod nakaseguro og luna ang Beermen ug Elasto Painters sa quarter-finals apan nagkinahanglan gihapon sila nga makadugang og daog aron masulod sa top two sa ilang grupo.

Mahinungdanon kini gumikan kay ang top two teams sa usa ka grupo makigharong og lower-ranked squads sa laing grupo sa quarter-finals.

Ning sangkaa, mas taas ang morale sa Beermen gumikan kay gikan sila sa upat ka sunodsunod nga kadaugan nga gituldokan sa ilang demolisyon batok sa Brgy. Ginebra Gin Kings, 131-82.

Sa ilang bahin, ang Elasto Painters gikan sa overtime nga daog batok sa NLEX Road Warriors, 123-114, niini lang Martes, Septiyembre 17.

Human ning maong daog, ang Elasto Painters naghunahuna dayon sa ilang pagpakigsangka og balik sa Beermen.

“We will see if we can still play for the number one spot in our group,” matod ni Elasto Painters coach Yeng Guiao nga napatik sa Spin.ph.

“I think we have a chance at that. We will keep trying.”

Sa premirong duwa, magsangka ang TNT Tropang Giga ug Terrafirma Dyip.

Ang Tropang Giga kasamtangang nag-una sa Group A dala ang 7-1 nga rekord samtang nagbitay sa labing ubos ang Dyip nga wala pa’y daog sulod sa walo ka mga duwa. / ESL