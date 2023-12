Life sentence alang sa bise mayor sa Ozamiz

Gisentensiyahan nga mabi­langgo sa tibuok nga kinabuhi si Ozamiz City Vice Mayor Nova Princess Parojinog tungod kay napamatud-an nga sad-an sa paghupot sa ilegal nga drugas.

Gimandoan usab siya nga mobayad og multa nga P500,000.

Si Parojinog nasikop niadtong Hulyo 30, 2017 atol sa pagronda sa ilang pinuy-anan sa Barangay San Roque, Ozamiz City.

Ang ronda niresulta sa pagpatay sa mga sakop sa iyang pamilya, apil ang iyang amahan, si kanhi mayor Reynaldo Parojinog Sr., inahan nga si Susan, igsuong si Mona, igsuon nga si Octavio ug laing 12 ka mga tawo.

Ang mga Parojinog sa Ozamiz gilambigit sa illegal drug trade ug uban pang criminal activities ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.

Sa iyang hukom, si Quezon City Regional Trial Court Branch 228 Judge Mitushealla Manzanero-Casiño niingon nga ang prosekusyon nakapamatuod nga way resonableng pagduda nga si Parojinog sad-an sa paghupot og 677.6796 gramos nga methamphetamine hydrochloride o shabu.

Si Parojinog, sa iyang depensa, nihimakak nga iya ang ilegal nga drugas, nangatarungan nga planted kini sa mga awtoridad.

Apan giingon sa korte nga wala’y ebidensya nga nagsuporta sa iyang pag-angkon.

“The court emphasizes that the accused, her son Edray and his friends all testified that they saw the policemen entering the main glass door of the house and going upstairs. However, there was nothing in their testimony and not one of them actually testified that they saw the policemen who entered the main glass door as carrying something suspicious,” sumala sa hukom.

Gimandoan sa korte ang warden sa Taguig City Jail female dormitory nga itugyan si Parojinog ngadto sa Correctional Institute for Women sa dihang madawat ang desisyon.

Gimando usab niini ang pag-turnover sa mga “representative sample” sa ilegal nga drugas nga nasakmit gikan sa pinuy-anan sa mga Parojinog ngadto sa Philippine Drug Enforcement Agency alang sa tukmang disposisyon ug pagguba.