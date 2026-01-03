Lifestyle check sa public officials dili priority ni Archival
Dili prayoridad ni Mayor Nestor Archival ang pagpahigayon og lifestyle check sa mga opisyal sa publiko, samtang ang iyang administrasyon nagtutok karon sa accountability, konkretong agi sa trabaho, ug dinaliang isyu sa Dakbayan sa Sugbo sama sa pagbaha.
Giklaro ni Archival nga ang pagsusi sa personal nga gasto o ang pag-review sa Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN) sa mga opisyal sa Sangguniang Kabataan (SK) ug uban pang opisyal dili dinaliang kabalaka.
Nagpahimangno siya nga ang maong mga lakang basin makabalda lang sa mas seryosong mga hagit sa pagdumala sa siyudad.
Matod sa mayor, ang pagpasiugda og lifestyle check ning tungora mahimong makamugna lang og dili kinahanglanon nga panagbangi sa matag usa nga dili makahatag og tinuoray nga solusyon sa mga karaan nang problema sa dakbayan.
Ang mga komentaryo sa mayor naggumikan sa mga pagsaway sa publiko bahin sa biyahe sa Thailand sa mga SK officials sa Barangay Labangon.
Gihatagan niya og gibug-aton nga ang mga diskusyon sa maong isyu kinahanglang base sa kumpirmadong impormasyon, ilabi na kon gigamitan ba kini og pundo sa gobiyerno.
Para ni Archival, ang biyahe nga gipundohan sa pribadong kwarta dili angayng isipon dayon nga pag-abuso sa pundo sa gobiyerno.
Giklaro usab niya nga wala siyay nahibaw-an sa maong biyahe sa gawas sa nasod ug wala siyay giaprobahan o gipirmahan nga bisan unsang dokumento kalabot niini. Matod niya, kasagaran ang mga opisyal nga biyahe kinahanglan gyud og clearance gikan sa iyang opisina, apan niining higayona, wala siyay nakit-an o napirmahan. / CAV