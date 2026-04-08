Liga, seminar sa LGUs sa Sugbo gisuspenso

Gisubli ni Association of Barangay Council (ABC) President ug ex-officio member Celestino “Tining” Martinez nga suspendido ang tanang Liga events sa mga barangay lakip na ang pagpahigayon og seminar ug uban pang kalihukan nunot sa nagpadayong krisis nga nasinati sa nasod.
Kini pinasubay usab sa deklarasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pagpaubos sa nasod sa State of Energy Emergency sa Marso 25, 2026.
Subay niini gimando ni Martinez ngadto sa tanang sakop sa Liga Cebu Provincial Chapters nga mohimo og lakang nga makapamenos sa paggamit og kuryente ug gasolina.
Sa kasamtangan, mahimo gihapon ang pagpahigayon og tigom apan himuon na kini pinaagi sa online platforms.
“In the meantime, all meetings and gatherings should be conducted through online platforms, in accordance with Executive Order No. 114 issued by the President,” matod ni Martinez.
Samtang alang sa mga naandan nga selebrasyon ug pista, gimando usab ang pag-obserbar niini sa pinaka-simple nga paagi ug gikinahanglang mag daginot dili lang sa gastohanan apil na ang pagdaginot sa enerhiya.
Sukad sa Marso nasayran nga ang kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo nipatuman na sa upat ka adlaw nga pagtrabaho apan magsugod gikan sa alas 8:00 sa buntag hangtod sa alas 7:00 sa gabii isip energy-saving measures niini. / ANV