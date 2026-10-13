Ligas: Kiha batok niya kabahin sa risgo sa iyang pagbulgar

Ang komentarista nga si Edward Ligas ni-plead not guilty o dili sad-an sa tulo ka ihap sa reklamo’ng cyber libel atol sa gipahigayon nga arraignment niadtong Lunes, Oktubre 12, 2026, sa Regional Trial Cour (RTC) Talisay City.
“You can’t silence the TRUTH. Cases are consequences of my exposure. Corruption is an illness in this country,” social media post ni Ligas kabahin sa maong kaso nga iyang giatubang.
Atol sa maong husay, ang prosekusyon gihatagan og tagal nga 10 ka adlaw nga moduso sa ilang tubag labot sa motion for reconsideration (MR) nga gisang-at sa kampo ni Ligas niadtong Oktubre 4 nga naghangyo sa pagbali sa Hold Departure Order (HDO) batok niya.
Samtang si Atty. Eduardo Soleng Jr., usa sa legal counsel sa ZLREJ Trading and Construction Corp. ang nagkanayon nga ang prosekusyon nakaduso na sa ilang tubag sa maong MR.
Ang reklamo’ng cyber libel batok ni Ligas nag-ugat niadtong tulo ka higayon diin giingong nipasangil si Ligas sa ZLREJ Trading and Construction Corp. nga nagtukod og matod pa “substandard” ang riprap sa sapa sa Butuanon, Dakbayan sa Mandaue.
Kabahin sa maong riprap ang nahunlak niadtong Oktubre 2024.
Sa giluwatang pamahayag ni Engineer Jerome Awit, presidente ug CEO sa ZLREJ nga ang kaso nga ilang gisang-at batok ni Ligas, magsilbi unta nga pahimangno niadtong mo-post sa social media.
“Please be mindful. They may just be words, but they can destroy lives,” tipik sa pamahayag ni Engr. Awit.
Dugang pa niya nga ang iyang kompaniya natukod pinaagi sa sakripisyo ug paningkamot. Sakit alang kaniya nga sayunon lang sa pagmantsa pinaagi sa pasangil ug tumotumo nga pamahayag.
Nasayran nga ang case mediation gikatakda sa Nobiyembre 5, 2026, samtang ang presentation sa mga witness gitakda sa Enero 28, 2027.
Kini human nga ang habig sa prosekusyon niduso na og 12 ka mga pangalan sa mga witness. / FVQ