Ligas: Kiha batok niya pagpang-harass

Gihulagway sa broadcaster ug community leader ang mga reklamo nga Cyberlibel batok kaniya isip “harassment ug intimidation” gikan sa usa ka flood control contractor.
Gihulagway niya nga igo ra siyang nangutana bahin sa mga proyekto sa gobiyerno taliwala sa mga kontrobersiya.
Niadtong Martes, Oktubre 14, 2025, si Edward Ligas nipasaka sa iyang counter-affidavit ug niagi sa preliminary investigation batok sa lima ka count sa reklamo nga Cyberlibel nga gipasaka sa ZLREJ Trading and Construction Corp. nga girepresentahan ni Jerome Awit.
Gipanghimakak ni Ligas ang mga pasangil ug nangatarungan nga ang iyang mga komentaryo pinaagi sa iyang mga social media post giprotektahan isip fair comment on matters of public interest.
Matod niya nga kining mga proyektoha gipundohan sa mga taxpayer ug bisan kinsa ang makapangutana ug makasaway sa pagpatuman sa maong proyekto.
Ang mga post ni Ligas nagkuwestiyon sa kaepektibo ug kalidad sa mga proyekto sa flood control sa Mandaue City.
Ang siyudad naggahin og P3.8 bilyunes alang niini nga mga proyekto gikan sa 2022 hangtod sa 2025.
Sa iyang counter-affidavit, niingon si Ligas nga ang ZLREJ maoy nagpatuman sa usa sa labing mahalon nga proyekto sa flood control sa Cebu nga gipatuman sa Department of Public Works and Highways (DPWH), ilabina sa Mandaue City.
Ang dokumento nag-ingon nga bisan pa sa dako nga gigasto, ang pagbaha sa Mandaue City nagpadayon ug gani nisamot pa.
Ang mga post ni Ligas naghisgot og mga isyu sama sa pagkahugno sa proyekto ug mga pasangil sa “substandard” nga trabaho.
“Ako pa lang ni Mr. Jerome Awit kay mokanta na lang siya og kinsa ug unsay arrangement nila sa congresswoman apil na ang mga taga DPWH,” matod ni Ligas.
Giampo ni Ligas nga isalikway sa opisina sa Piskaliya ang reklamo tungod kay kulang kini sa merito.