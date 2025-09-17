Lihok protesta sa Cebu City gitugot ubos sa kondisyon…

TUGOTAN ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga protesta basta ang mga demonstrador mopatunhay sa kalinaw ug wa’y kagubot.
Sa iyang press conference niadtong Lunes, Septiyembre 15, niingon si Archival nga samtang giila sa siyudad ang katungod sa mga tawo sa pagpahayag sa ilang mga reklamo, kinahanglan nga sigurohon sa mga nagprotesta nga di makahulga ang ilang mga kalihukan.
Gipatin-aw ni Archival nga tugotan ang mga rally sa siyudad basta kini magpabilin nga malinawon, wa’y bayolenteng aksyon sama sa paglabay og mga botelya, ug kinahanglan nga manglimpyo ang mga demonstrador human sa kalihukan.
Gipasabot ni Archival nga di babagan sa iyang administrasyon ang maong mga kalihukan, basta respetuon sa mga grupo ang kaluwasan ug kahusay sa publiko.
Iyang gitataw nga samtang gawasnon ang mga tawo sa pagpahayag sa ilang mga gituohan, apan wa itugot ang paglabay og mga bato o paghimo og kadaot sa siyudad.
Gikompirmar usab ni Archival nga moisyu ang siyudad og mga permit sa mga grupo nga motuman sa mga kinahanglanon, walay rason nga balibaran kini.
Ang pamahayag sa mayor nigawas samtang nangandam ang mga grupo sa transportasyon ang Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (Piston) sa pagpahigayon og daghang protesta karong semanaha bahin sa isyu sa korapsyon.
Gipasalig usab ni Archival nga ang kagamhanan sa siyudad komitado sa pagpada-yon sa transparency sa mga transaksyon niini, ilabi na sa mga proyekto sa procurement ug public works nga anaa pa sa bidding. / CAV