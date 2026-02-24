Liki sa yuta sa subdivision sa Talisay duol sa quarry gisusi na sa Penro

Nangayo og kopya ang Provincial Environment and Natural Resources Office (Penro) sa aprobado nga site development plan sa usa ka subdivision sa Dakbayan sa Talisay aron masuta kon nituman ba kini sa mga rekisitos human nitumaw ang mga kabalaka sa geohazard sa maong dapit.
Matod ni Penro head Rodel Bontuyan sa usa ka interview niadtong Lunes, Pebrero 23, 2026, ang maong lakang nagsugod sa gihimong assessment niadtong Nobiyembre 2025 human sa Bagyong Tino.
Atol sa pagsusi sa mga quarry permittees, ang technical team sa ahensiya nakakita og dapit sa subdivision sa Lagtang, Talisay nga nagkinahanglan og dugang evaluation tungod sa nakitang liki sa yuta.
Ang maong quarry site anaa sa gilay-on nga labing minos 300 metros gikan sa subdivision.
“Naay rekomendasyon nga ipabakwit ang mga tawo sulod sa 50-meter radius gikan sa liki kay naa may mga balay sa ibabaw,” matod niya.
Gibutyag ni Bontuyan nga ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay nagpatuman na og pagpabakwit base sa rekomendasyon sa Penro.
Sa pagkakaron, gihangyo sa Penro ang approved site development plan sa subdivision aron masusi kon gisunod ba sa developer ang orihinal nga disenyo niini.
“Wala pa ni mahuman gyud nga istorya tungod kay kinsa man gyud ang mo-rehabilitate kay nagkinahanglan gyud ni og rehabilitation,” dugang ni Bontuyan.
Base sa paghulagway ni Bontuyan, ang subdivision nahimutang sa tumoy sa bungtod, samtang ang liki anaa sa ubos nga bahin.
“Wala ta kahibawo unsay hitsura sa mga liki sa ilawom kay dili man nato ni makita. Mao nga nagkinahanglan ni og geotechnical engineering assessment,” pasabot niya.
Samtang wala pa masulbad ang isyu, temporaryo unang gihunong sa Penro ang pagproseso sa mga permit sa silingang quarry operator.
Taliwala sa mga pagduda sa publiko nga ang duol nga quarry ang hinungdan sa liki, gihunong ni Bontuyan ang paghimo og mga speculation sanglit wala pa’y opisyal nga resulta sa imbestigasyon nga nagkonektar sa duha.
Dugang niya, ang operator sa quarry nikuha na og mga geologist aron mohimo og geological review, apan wala pa madawat sa Penro ang opisyal nga resulta niini. / CDF