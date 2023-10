Lillard miagak dayon sa Bucks

Nagbangis dayon si Damian Lillard sa labing una niyang pagduwa sa host Milwaukee Bucks ug nirehistro kini’g 39 puntos sa ilang kulbahinam nga kadaugan batok sa Philadelphia 76ers, 118-117, ning Biyernes, Oktubre 27, 2023 (PH time), sa 2023-24 National Basketball Association (NBA).

Naposte ni Lillard ang labing dakong puntos nga nahimo sa usa ka bag-ong sakop sa Bucks sa labing una pa lang niining pagduwa diin iyang naapsan ang 34 ni Terry Cummings niadtong 1984.

“It was definitely different,” matod ni Lillard. “I think I’ve been in an environment where I come in the arena and know everybody that works in the arena. When I get on the court, I look around and I even recognize the fans that have been there year after year after year. It’s just a super, super familiar environment that I’d been in.”

Ang karaang pambato sa Bucks nga si Giannis Antetokounmpo nimugna og 23 puntos ug 13 ka rebounds samtang niamot og 13 puntos si Brook Lopez.

Nagkanayon si Lillard nga sa iyang tan-aw, hinayhinay na niyang nahangop ang sistema sa Bucks ug nakasabay na siya sa iyang bag-ong mga kauban.

“I came in here to be a part of winning, and I think I’ve started to settle in just by how I’ve been embraced and what the team is saying to me behind closed doors,” matod ni Lillard, kinsa nagduwa sa Portland Trailblazers sulod sa 11 ka mga tuig una siya nabalhin sa Bucks. Si Lillard maoy nimugna sa katapusang 11 ka mga puntos sa Bucks.

“He had the hot hand,” matod ni Antetokounmpo kabahin ni Lillard. “You’ve just got to keep on feeding him. What works, you’ve got to keep going to what works.”

Ang 76ers ningkombati nga wala ang usa sa ilang mga pambato nga si James Harden, kinsa adunay bikil ni team president Daryl Morey. Gipangulohan ni Tyrese Maxey ang 76ers pinaagi sa iyang 31 puntos, nihatag og 27 puntos si Kelly Oubre Jr. samtang nitunol og 24 puntos si Joel Embiid.