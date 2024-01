Lillard mobalik na pagduwa

Mobalik dayon pagduwa si Milwaukee Bucks guard Damian Lillard ning adlawa, Biyernes, Enero 12, 2024 (PH time) sa ilang pag-host sa Boston Celtics sa National Basketball Association (NBA).

Sa rason nga matod niya personal, si Lillard nipalta sa miaging duwa sa Bucks diin nakatilaw sila og kastigo batok sa Utah Jazz, 132-116.

Nagkanayon si Bucks coach Adrian Griffin nga maayo na ang boot ni Lillard dihang niapil kini sa ilang praktis kagahapon.

“Dame was back, in good spirits and practiced today. He’ll be available,” pasabot ni Griffin.