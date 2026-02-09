Lillard mosalmot sa 3-pt. contest

Mosalmot si Portland Trail Blazers icon Damian Lillard sa Three-Point Contest sa National Basketball Association (NBA) All-Star Weekend sa sunod semana.
Si Lillard wala pa nakapakita og aksiyon sa 2025-26 season gumikan kay nagpaalim siya sa iyang angol (torn Achilles tendon) nga iyang nasinati sa usa ka playoff game batok sa Milwaukee Bucks niadtong Abril sa niaging season.
Tinguha ni Lillard nga mahimong three-point king sa ikatulong higayon aron makasunod sa lakang nila ni Hall of Famer Larry Bird ug Craig Hodges. / Gikan sa wires