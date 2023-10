Lillard suportado ni Antetokounmpo

Gitataw ni Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo nga andam niyang itugyan ngadto ni Damian Lillard ang bug-at nga obligasyon sa opensa sa ilang kampanya sa National Basketball Association (NBA) 2023-24 season.

“We’re going to let Dame be Dame,” matod ni Antetokounmpo, kinsa nipadayag nga andam siyang motutok sa depensa ug mohatag og screens aron makalugar si Lillard.

Naila si Lillard nga usa ka makapaukyab nga offensive player dihang nagduwa pa kini sa Portland Trail Blazers.

Gipasabot ni Antetokounmpo nga dako iyang pagsalig ni Lillard.