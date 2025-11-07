Superbalita Cebu

Lineman patay human nakuryentehan

SunStar AloguinsanIllustration by Yans Baroy
Patay ang lineman sa usa ka electric company human nakuryentehan dihang aksidente’ng nakahikap sa live wire sa poste nga iya unta nga ayohon kay nadaot sa bagyong Tino niadtong Martes, Nobiyembre 4, 2025.

Nahitabo ang aksidente sa Huwebes sa hapon, Nobiyembre 6, 2025 sa barangay Bojo lungsod sa Aloguinsan.

Ang biktima giila nga si Junric Niñal Heraldez, 25, junior lineman sa Cebeco nga taga Toledo City.

Sa pagresponde sa mga polis sa lungsod, gidala na ang biktima sa Aloguinsan Rural Health Center apan gideklara kini nga dead on arrival sa mga doctor. / AYB  

