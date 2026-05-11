Lineman sa Bohol nakuryentehan, patay

Patay ang usa ka lineman sa Bohol Electric Cooperative human nakuryentehan samtang nag-ayo sa ilang linya sa poste sa Barangay Ilihan, lungsod sa Ubay alas 8:10 sa buntag, Domingo, Mayo 10, 2026.
Ang biktima giila nga si John Marwel Lacaran, 29, minyo, taga Sityo Campo, Barangay Pagahat, lungsod sa Alicia, Bohol.
Matud ni Police Staff Sergeant Randy Toyor, imbestigador sa Ubay Municipal Police Station, nga gitawgan sa telepono ang biktima sa ilang opisina nga dunay ipasubay nga linya sa kuryente tungod kay dunay dapit nga nag brownout.
Gibutyag sa asawa sa biktima atol sa interview sa mga imbestigador nga pasado alas 6:00 sa buntag migikan ang biktima sa ilang balay sa Alicia ug miadto kini sa Ubay aron subayon ang linya sa kuryente.
Apan sa iyang pagsaka sa poste gamit ang hagdanan kalit lang kini nga nakuryentehan.
Nakadungog na lang og buto gikan sa poste ang mga residente ug ilang nakita ang biktima nga nipilit na sa poste.
Dali nga miresponde ang iyang mga kaubang lineman nga maoy nag-rescue sa biktima apan sa dihang nakuha na ang lawas niini wala na kini maglihok.
Nanawag ang Ubay PNP sa Telephone and Radio System Integrated Emergency Response (TaRSIER 117) ug gidala ang biktima sa Don Emilio Del Valle Memorial Hospital apan gideklara kini nga dead on arrival. (AYB)