(Ikaduhang bahin)
Lingguwistika: Mga gamit sa mga iglalanggikit
Hulagway mugna sa AI
Kini ang sumpay sa miaging gula niadtong Abril 26, 2026, kalabot sa paggamit sa mga iglalanggikit sa Binisaya-Sinugboanong pinulongan.

Ikaduhang lagda sa mang-

Gigamit uban sa mga ugat nga nagsugod og patingog (vowel) nga walay giyon (hyphen); ang panitik (spelling) dili mausab.

Mga pananglitan:

mang+alsa → mangalsa

mang+abot → mangabot

mang+ilis → mangilis

mang+ilad → mangilad

mang+utang → mangutang

mang+uli → manguli

mang+eskwela → mangeskwela

mang+imbitar → mangimbitar

13.9.2 Ikatulong lagda sa mang

Kon ang ugat magsugod sa /l/, ang ugat dili mausab.

Mga pananglitan:

mang+limpyo → manglimpyo

mang+lampaso → manglampaso

mang+laba → manglaba

13.10 Paggamit sa pang

Kon ang ugat magsugod sa /k/, ang /k/ tangtangon.

Mga pananglitan:

pang+kalut → pangalut / pangawut (pagkalot)

pang+kubkub → pangubkub

(balik-balik nga pagkalot)

13.10.1 Dugang nga lagda

Kon ang ugat magsugod sa patingog (vowel) o sa mga letra

nga a, i, u, g, ug l, ang ugat dili mausab ug idiretso og tapok.

Mga pananglitan:

pang+andam → pangandam (pagpangandam)

pang+abli → pangabli (pag-abli)

pang+ibog → pangibog (pagdani/pagkaibog)

pang+uli → panguli (pauli)

pang+hatag → panghatag (paghatag)

pang+higot → panghigot (paghigot)

13.11 Paggamit sa pang- batok sa pam

Ang husto nga porma mao ang pang-, dili pam-, nga ang impluwensiya gikan sa Tagalog.

Mga pananglitan:

pangbunal (dili pambunal)

pangpuspos (dili pampuspos)

13.12 Daang mga iglalanggikit (mahag-, ikag-, nakag-)

Dili na kini gamiton sa modernong pagsulat tungod sa kausaban sa gamit ug pagpili sa mas hapsay nga paglitok (euphony).

Mga pananglitan:

mahasulod (dili mahagsulod)

ikatug-an (dili ikag-tug-an)

nakatulog (dili nakagtulog)

13.13 Paggamit sa -han

Idugtong sa mga punglihok nga nagtapus sa patingog nga walay pagkaputol sa gininhawa

(glottal stop); gipahimugatan ang paglitok ug kasagaran may kalabutan sa giniyahan nga tumong.

Mga pananglitan:

gasahan (paghatag og regalo sa pag-abot)

giyahan (paggiya)

13.14 Paggamit sa -hon

Idugtong sa mga punglihok nga nagtapus sa patingog nga adunay pagkaputol sa gininhawa; gihimug-atan ang paglitok tungod sa /h/.

Mga pananglitan:

kulatahon (bunalan)

bagahon (himoon nga uling/baga)

13.15 Mga iglalanggikit sa mga hinulamang mga pulong

Ang mga iglalanggikit dili pagbadlos (italicized) ug ginadugtong gamit ang giyon (hyphen); ang orihinal nga panitik ginapadayon.

Mga pananglitan:

mi-decide

mi-exam

mi-exit

ning-dive

ning-jam

gi-karnap

14. Ikaduhang lagda sa hinulamang pulong

Base sa giusab nga ortograpiyang Filipino: ang panitik mosunod sa paglitok.

Mga pananglitan:

anderlaynan (underline)

sirkulan (encircle)

14.1 Dugang nga lagda

Kon ang hinulamang pulong hingpit nang gisagop, isulat kini sa Sinugbuanong Binisaya.

Mga pananglitan:

taxi → magtaksi

mag-taxi o magtaksi

mag-jeep o magdyip

Kining mga lagda naimpluwensiyahan sa naandan na nga paggamit sa Sinugbuanong Binisaya.

Ang mga hinungdan naglakip sa:

Prinsipyo sa euphony (matahom nga han-ay sa mga pulong nga adunay maanindot tunog sa paglitok)

Ang padayon nga kausaban sa pinulongan

Ang pagsagop sa mga mamumulong sa mga sumbanan gikan sa ubang mga pinulongan.

Sa pagtuon ni Tan (1967), gihimo ang hukngay gambalay aron mailhan ang mga hinungdan kon ngano nga naglisod ang kabataang Cebuano sa pagkat-on sa Filipino.

