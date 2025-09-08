Linibong sakyanan nga mangagi, hinungdan sa traffic sa Minglanilla

Gibana-bana nga 70,000 ngadto sa 80,000 ka sakya-nan ang mobiyahe gikan sa habagatang Sugbo paingon sa Cebu City agi sa Minglanilla matag adlaw sa semana.
Samtang 50,000 ngadto sa 60,000 ang mobalik paingon sa habagatan, nga naghimo sa lungsod nga usa sa labing sikat nga traffic choke points sa probinsya.
Matod ni Mayor Rajiv Enad, kining matag adlaw nga karga sa dalan maoy nakapaila sa Minglanilla isip “traffic capital of the south.”
Kini nga label unang nisikat katuigan na ang milabay dihang ang holiday gridlocks nag-undang sa mga sakyanan sulod sa daghang oras.
Tungod kay walay diversion road, ang tanang sakyanan nagsalig gihapon sa national highway.
Kini maoy nagmugna og bottleneck nga mas mograbi atol sa peak hours gikan sa alas-6 hangtod alas-8 sa buntag ug alas-4 hangtod alas-7 sa gabii.
Aron masulbad ang congestion, si Enad niingon nga gidugangan sa lokal nga kagamhanan ang ilang traffic personnel gikan sa 100 ngadto sa 150 ug gibahin sa tulo ka shift aron sa pag-atiman sa adlaw ug gabii nga rush hour.
Ang lungsod nagbutang usab og 24-oras nga CCTV monitoring sa tanang dagkong interseksyon nga konektado sa usa ka centralized control center ug nag-instalar og traffic light system aron ma-regulate ang dagan sa mga sakyanan.
Sukad niadtong 2022, matod ni Enad, gisagop sa iyang administrasyon ang zero-tolerance policy sa korapsyon. Gipalagpot nila ang mga traffic personnel nga gipasanginlan og pangilkil o misconduct.
Kini nga lakang gihimo human sa mga report nga ang pipila ka enforcers nangayo og kuwarta o modawat og libreng pagkaon gikan sa mga motorista.
Dugang ni Enad nga nagpabilin ang mga hagit sa koordinasyon, ilabi na kon ang road projects sa Department of Pub-lic Works and Highways (DPWH) ipahigayon nga walay saktong konsultasyon sa lungsod.
Usa ka pamaagi nga nakatabang sa pagpagaan sa congestion, matod niya, mao ang pag-redirect sa mga sakyanan agi sa South Road Properties (SRP) duol sa Starmall.
Kini nagpahilayo sa pipila ka traffic gikan sa national highway.
Bisan pa sa mga paningkamot, giangkon sa mayor nga ang traffic sa Minglanilla nagpabilin nga usa ka “dynamic” nga sitwasyon, nga nagkinahanglan og kanunay nga pag-adjust ug pagdumala. / CAV