‘Linsanity’ mohaguros sa Pilipinas, Enero 3

Adunay higayon kaniadto nga daw bagyo nga ninghaguros ang “Linsanity” sa Na­tional Basketball Association (NBA) nga nagtumbok sa pag-agak ni Taiwanese-American Jeremy Lin sa New York Knicks.

Dose ka mga tuig gikan niadto, masinati na sa Filipino basketball fans ang paghagu­ros sa Linsanity.

Mahitabo kini karong Enero 3, 2023 sa Philsports Arena dihang moasdang si Lin ug ang New Taipei Kings sa Meralco Bolts a­­lang sa East Asia Super League (EASL) Home and Away season.

Mao kini ang labing unang higayon nga moduwa sa Pilipinas si Lin, kinsa nag-edad na karon og 35.