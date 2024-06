Linya ni MJ gigamit ni Garcia

Sa iyang mensahe atol sa opisyal nga press conference sa Palarong Pambansa kagahapon, Biyernes, Hunyo 28, 2024 sa Cebu City Sports Center, gigamit ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang bantugang linya ni basketball legend Michael Jordan aron ibutyag ang usa ka mahinungdanong aspeto sa pag-host sa dakbayan sa kompetisyon – teamwork.

“What is important is teamwork. As what Michael Jordan had said: ‘Talent wins games, but teamwork (and intelligence) win championships.” matod ni Garcia.

“So in order for us to succeed and win championships, we need teamwork.”

Niini, giawhag ni Garcia ang local government, national government, Department of Education, tanang sports commissions, ug ang nagpakabana nga mga ahensya lakip na ang media nga maghiusa aron maseguro ang kalampusan sa pag-host sa dakbayan sa matag tuig nga multi-event competition.

Gipasalamatan ni Garcia ang paningkamot sa suspendidong mayor sa Sugbo nga si Mike Rama aron makuha ang katungod sa pag-host sa Palarong Pambansa, nga ipahigayon karong Hulyo 9-16, 2024.

“I thank Mayor Mike Rama, Acting Vice Mayor Dondon Hontiveros, and Secretary Salustiano Jimenez and all the Department of Education personnels for fighting hard to capture and win the bid so that we will host the Palaro,” dugang ni Garcia.

Gawas lang sa ginagmay nga mga detalye, andam na ang Dakbayan sa Sugbo sa pag-host sa kompetisyon. / ESL