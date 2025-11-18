Liog sa ‘bully’ gituhog og ice pick, samdan

Giliog pagdunggab gamit ang icepick ang usa ka lalaki sa iya ra sab nga silingan niadtong Dominggo, Nobiyembre 16, 2025, alas 5:40 sa buntag, sa Sityo Sudena English V. Rama Avenue, Barangay Guadalupe, Cebu City.
Si Francis Jun Alfarero, 39 anyos, dunay kapuyo ug nagpuyo sa maong dapit ang nadala sa tambalanan human dunggaba ni Giordano Zafra Labiste, alyas Dano, 30, ulitawo.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan nga samtang naglingkod si Alfarero sa usa ka bangko duol sa internet cafe ug busy sa pagtan-aw sa iyang cellphone, kalit siyang giduol ni Labiste kinsa giingong hubog ug giduslak dayon sa liog gamit ang icepick.
Naglakaw lang ang suspek pauli sa ilang balay human sa insidente.
Ang biktima dali nga gidala sa tambalanan tungod sa iyang samad sa liog.
Nitahan si Labiste sa mga polis nga niresponde ug gipriso sa Guadalupe Police Station 9, Cebu City Police Office (CCPO).
Sa dihang gihinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, niangkon si Labiste sa krimen ug kini tungod kay napuno na sa kalagot tungod sa kanunay nga pag-bully sa biktima kaniya.
“Gidapog ko niya anang higayona walay igong rason, hawod kaayo! Sauna pa gyud ni siya bata pa ko, iya kong i-bully, tuokon, tamparuson,” asoy sa suspek.
Gawas sa pagpanapat, kanunay sab siyang singgitan sa biktima og mga bastos nga pulong.
“Wala na gyud ko makaantos, niawas na ang pailob. Ako siyang gilipot nagduwa man siya'g scatter naglingkod. Pagduol nako gihansakan dayon ang liog sa ice pick namurag gibarbecue pagtuhog,” matod ni Labiste.
Nangayo og pasaylo si Labiste sa biktima ug sa pamilya niini ug nagmahay nga nadala siya sa kalagot ug nabuhat ang krimen.
Giawhag ni Labiste ang tanang mga tawo nga kusog mang-bully nga mohunong na, tungod kay wala sila masayod sa bation sa biktima.
Iyang gihatagan og gibug-aton ang importansya sa pagrespeto sa usa'g-usa aron malikayan ang krimen. / GPL