Liog sa mag-uuma ‘giabis’ sa kainom

Maputol unta ang liog sa usa ka mag-uuma human kini “gigulgol” sa iyang silingang hubog alas 3:30 sa kadlawon, Sabado, Agusto 23, 2025, sa Barangay Kambanog, lungsod sa Dumanjug.
Ang suspek nga si Juan Estomago Estelloso, 52 anyos, minyo, usa usab ka mag-uuma nga nagpuyo sa nahisgutang dapit, gipusasan sa mirespondeng kapulisan human sa hitabo.
Samtang ang biktima nga si Arnel Yada Peñosa, 23, dunay kapuyo, gidali sa pagdala sa iyang kabanay sa Barili District Hospital.
Si Police Corporal Marlo Sentillas, imbestigador sa Dumanjug Police Station, mibutyag sa SunStar Superbalita Cebu nga nag-inom ang biktima ingon man ang suspek, apan sa dihang nangahubog na dunay nabuhiang mga pulong ang biktima nga nakapasuko sa suspek.
Ang biktima mibutyag nga natulog siya niadtong higayona dihang giabis iyang liog.
Maayo nalang gani kay nakamata siya og nakalingkawas sa tinong kamatayon.
Matud ni Sentillas nga personal nga bangi ang motibo sa krimen. / GPL