Liog sa tomboy ‘giabis’, patay

Tomboy nga usa ka mag uuma ang napalgan nga wala nay kinabuhi sa tunga-tunga sa basakan nga nagkadugo ang lawas ug dunay samad sa liog nga gituohang giluglog alas 2:45 sa hapon, Biyernes, Enero 30, 2026 sa Purok 3, Barangay Omjon, Lungsod sa Valencia, Bohol.
Giila sa Valencia Municipal Police Station ang biktima nga si Charity Albotra, molupyo sa maong barangay.
Napalgan ang biktima alas 2:45 sa hapon sa tunga-tunga sa basakan sa Purok 3 ni Pelagio Daigdigan, 60-anyos.
Matod ni Police Master Sergeant Narvin Abueva II, ang investigator-on-case, naabtan nila ang biktima nga nag-ubo ug daw gitago sa pilapilan sa basak.
Sa dihang gibali ang lawas niini, nasuta ang usa ka dako ug lawom nga samad sa liog diin giingong gisuwayan pa gyud og ibot ang “ubol-ubol” sa biktima.
Aduna na’y tulo ka persons of interest ang kapulisan nga maoy katapusang nakit-an nga kauban sa biktima.
Base sa mga saksi, gikan nangani sa basak ang biktima ug nianang pagka-kaadlawon, nakig-inom kini sa tulo ka lalaki sa usa ka abandonadong balay nga gipanag-iya sa usa sa mga suspek.
Nadiskobrehan usab sa kapulisan ang mga lama sa dugo sa maong balay diin sila nag-inom.
Giingong naabtan pa og alas 3 sa kaadlawon ang ilang saba nga panagtagay.
Duna’y duha ka lalaki nga nitahan sa kapulisan apan nanghimakak sa krimen.
Matod nila, sayo sila nga nipauli ug nabilin ang biktima uban ang usa ka 28-anyos nga lalaki nga giingong lumad nga taga-Bukidnon.
Ang maong lalaki daling nisibat human sa insidente.
Nagduda ang kapulisan nga tungod sa kahubog, gisuwayan og lugos sa 28-anyos nga suspek ang biktima.
Tungod kay tomboy, nipalag ug nisukol si Albotra hinungdan nga lagmit gigamit sa suspek ang sanggot sa biktima aron kini patyon.
“Kini on-progress pa nga theory, pero mao kini ang pinakaduol. Basin gikamang kini siya samtang natulog, unya kay nisukol man lagi, nahitabo ang krimen,” pamahayag ni Abueva.
Ipaubos sa autopsy ang lawas sa biktima aron masuta kon duna ba gyu’y nahitabong pagpanglugos. Padayon usab ang pakigtambayayong sa Valencia Police ngadto sa kapulisan sa Bukidnon aron masusi ang background sa suspek nga nisibat.
Giklaro ni Abueva nga dili pa “cleared” ang laing duha ka lalaki ug padayon silang giimbestigar kon duna ba silay kalambigitan sa maong linuog nga pagpatay.