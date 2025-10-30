Liquor ban ipatuman sa Cebu City, Oct. 31-Nov. 3

Nagpagawas si Mayor Nestor Archival sa Dakbayan sa Sugbo og Executive Order nga nagmando sa pagpatuman sa kaluwasan, seguridad, ug kahusay atol sa pagsaulog sa Adlaw sa Tanang Santos ug Adlaw sa Kalag sa Nobiyembre 1 ug 2, 2025.
Ubos sa Executive Order, ang Kagamhanan sa siyudad mopatuman og komprehensibong mga lakang aron maseguro ang kalinaw ug kahusay, kaluwasan sa publiko, pagdumala sa trapiko, ug kalimpyo gikan sa Oktubre 31 hangtod Nobiyembre 3, 2025, tungod kay liboan ang gipaabot nga modagsa sa mga sementeryo, columbaria, ug memorial parks.
Ang order nagmugna sa Task Force Undas 2025, kansang chairman mao ang mayor.
Ang task force maoy makigtambayayong sa tanang kalihukan kalabot sa kalinaw ug kahusay, emerhensya nga pagtubag, trapiko, ug sanitasyon atol sa maong selebrasyon.
Ang task force langkuban sa Cebu City Police Office (CCPO), City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), Cebu City Transportation Office (CCTO), Cebu City Health Department (CCHD), Bureau of Fire Protection (BFP), Department of Public Services (DPS), City Environment and Natural Resources Office (Cenro), mga konseho sa barangay, ug Public Information Office (PIO).
Ang CCPO mohimo og gipahugtan nga mga patrol, visibility operations, ug checkpoints sa mga entrada sa sementeryo ug uban pang importanteng pampublikong lugar.
Hugot nga gidili ang pagdala og armas, mahait nga hinagiban, mga explosive, gawas lang sa mga unipormado nga tigpatuman sa balaod nga nag-duty.
Gidili sab ang pagbaligya, paghupot, o paggamit sa firecrackers ug pyrotechnics sulod sa mga sementeryo, ingon man ang sugal, pagkahubog, ug disorderly conduct.
Ipatuman ang liquor ban sa tibuok siyudad gikan sa 12:00 sa tungang gabii sa Oktubre 31 hangtod 6:00 sa buntag sa Nobiyembre 3, 2025.
Ang pagdili naglakip sa pagbaligya, pag-apudapod, ug pag-inom og makahubog nga ilimnon sa mga pampublikong lugar sama sa dalan, terminal, sementeryo, ug sidewalks.
Gawas niini, ang mga hotel, restawran, ug uban pang licensed establishments nga nagserbisyo sa mga guest, basta walay liquor nga imnon o i-serve sa gawas sa ilang gitugotan nga dapit.
Ang mga makalapas mag-atubang og multa, pagsuspenso sa business permits, o uban pang silot ubos sa kasamtangang mga ordinansa.
Ang CCTO mopatuman sa Traffic and Transport Management Plan nga naglakip sa espesyal nga traffic schemes, rerouting plans, ug gitudlo nga mga parking zones uban sa koordinasyon sa mga barangay ug mga administrador sa sementeryo.
Ang mga public utility vehicle operators gimanduan sa pagseguro sa serbisyo sa transportasyon ug pagsunod sa mga safety standards.
Ang agianan sa mga pedestrian ug emergency access routes kinahanglang magpabiling haw-ang ug maagian, samtang ang pagbaligya sa daplin sa dalan ug uban pang babag nga makabalda sa trapiko ug sa mga tawo, gidili.
Ang Cebu City Health Department (CCHD) mo-deploy og mga medical team ug magtukod og mga first aid station sa mga dagkong sementeryo.
Ang DPS ug Cenro gitahasan sa pagmintinar sa kalimpyo, regular nga pagkolekta sa basura, ug pagseguro sa pag-segregate sa basura.
Kinahanglang mohatag ang mga administrador sa sementeryo og igo nga basurahan ug dili dasigon ang paggamit sa single-use plastics ug pagsunog sa basura.
Ang Public Information Office (PIO) ang mangulo sa usa ka kampanya sa impormasyon bahin sa mga gidili nga buhat, traffic advisories, ug safety reminders.
Ang mga opisyal sa barangay gimanduan sa pagtabang sa pagpatuman, pagkontrolar sa daghang tawo, ug pagtubag sa emerhensya. / CAV