Liquor ban sa Sinulog sugod karon

Nipagawas na og Executive Order (EO) 051 si Cebu City Mayor Nestor Archival pagdili sa pagbaligya ug pag-inom sa ilimnon’g makahubog sulod sa 300 meter radius sa rota sa Sinulog grand parade.
Ang liquor ban magsugod sa alas 6 sa buntag sa Sabado, Enero 17, 2026, hangtod sa alas 8 sa gabii sa Enero 18.
Matod ni Police Colonel George Ylanan, ang hepe sa Cebu City Police Office, nga nagpadala na siya og mga police personnel nga maoy mopahibalo sa mga establisamento sama sa bar, hotel, ug ubang patigayon nga dili mamaligya og ilimnon’g makahubog sa gitaganang adlaw og oras kon walay permit gikan sa Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo.
Kadtong molapas niini, hilabi na niadtong masakpan nga nag-inom sa karsada nga nasulod pa sa 300 meter radius mamahimo’ng dakpon ug pasakaan og kaso subay sa kalapasan sa city ordinance nga nagdili sa paghubog-hubog.
"Nakabutang diri nga strictly prohibited within the 300 meter radius from all official Sinulog grand parade routes including assembly points parade routes and dispersal areas especially designated by the Cebu City Government and the Sinulog organizers. So walay mamaligya, walay mag distribute, whether wholesale or retail, public drinking consumption, possession of alcoholic beverage and any other kanang gimbuhaton with regards to the selling and consumption of alcoholic beverages," matod ni Ylanan.
Samtang kadtong mga establisamento nga wala mosunod sa EO posible nga mag-atubang og revocation sa ilang mga business permit.
Ang malapason nga mga establisemento kuhaan og video og hulagway sa kapulisan aron iduso ngadto sa Business Permit and Licensing Office, ahensiya sa kagamhanan sa dakbayan nga maoy mopahamtang og silot.
Pasabot ni Ylanan nga hugot nga gidili pag-inom og ilimnon'g makahubog sa kadalanan atol sa Sinulog grand parade kay malagmit mao ang sinugdanan sa kagubot ug ang botelya sa bino mahimo sab nga gamiton sa usa ka krimen.
Samtang, mopakatap sab si Ylanan og upat ka bust bus nga magsilbing temporary custodial facility alang niadtong mga kawatan nga masakpan nga mamiktima sa mga mosaksi sa grand parade. Libuan ka mga polis ang ilatag sa rota sa Sinulog nga gibahin sa 11 ka sector ug matag sector dunay ground commander.
Gawas sa mga nakauniporme nga mga personnel mo-deploy sab si Ylanan ug mga nakasibilyan nga maniid sa mga kawatan. / AYB