Lisensiya niadtong nalambigit sa road rage sa Malubog, ipabakwi

Nanawagan ang opisyal sa Cebu City Police Office (CCPO) sa Land Transportation Office (LTO) nga bakwion ug kanselahon ang lisensya sa pagmaneho sa mga motoristang nalambigit sa kontrobersyal ug viral nga road rage sa Barangay Malubog, Dakbayan sa Sugbo.
Bisan og nagkasinabot ug nag-areglo na sa barangay ang duha ka habig, gipadayon gihapon sa kapulisan ang ilang imbestigasyon alang sa kaluwasan sa kadalanan ug sa publiko.
Sumala ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, CCPO Deputy City Director for Operations, nagsugod ang kagubot sa panaglalis sa trapiko sa duha ka habig samtang nagbiyahe.
“Base sa unang imbestigasyon, ang panaglalis nagsugod tungod sa dili pagsinabtanay sa trapiko diin nag-brake-check sila sa usa'g usa, nga nisangpot sa hapit nga pagbangga ug nisunod nga kagubot,” matod ni Pelare.
Dugang niya, daw sa usa ra ka grupo sa mga nagmotorsiklo ang nalambigit ug ang mga miyembro mismo nagtinabangay sa pagbunal sa usa nila ka kauban.
Human sa maong insidente, giduaw dayon sa mga polis ang biktima sa balay niini samtang nag-ayo pa sa iyang mga samad.
Giklaro ni Pelare nga bisan pa og nagkaareglo ang duha ka bahin sa barangay hall, dili kini makapahunong sa lakang sa kapulisan batok sa paglapas sa balaod.
“Sa akong nahibaw-an, nakaabot sila og amicable settlement kagahapon sa barangay. Apan sa bahin sa kapulisan, nakig-coordinate na mi sa LTO alang sa proseso kalabot sa among hangyo nga pagbawi sa lisensya. Bisan pa nga ang ilang amicable settlement estrikto nga tali lamang kanila, padayon gihapon ang among imbestigasyon tungod kay posible nga adunay mga kriminal nga implikasyon,” matod ni Pelare.
Gipahinumdoman sab sa opisyal ang publiko nga magmapainubsanon ug likayan ang pagpadala sa kainit sa ulo samtang nagmaneho sa kadalanan.
Kadaghanan niini nga mga kaso dili tinuyo, apan ang pagkuha sa balaod ngadto sa kaugalingong mga kamot makapaingon lamang og mas dakong problema.
Pinaagi sa maong lakang sa CCPO ug LTO, gilauman nga matangtang sa kadalanan ang mga reckless driver aron malikayan ang susamang gubot ug peligro sa trapiko sa umaabot nga mga adlaw. / ABC