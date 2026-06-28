Lisod nga tahas

Dili sayon ang gitahas nga misyon sa Gilas Pilipinas sa ikatulong window sa FIBA World Cup Asian qualifier diin ilang ikakontra pagbalik ang New Zealand ug Australia.
Ang naturalized player sa Gilas nga si Justin Brownlee nag-andam na sa pisikal nga duwa sa ilang pagsulong didto sa Auckland batok New Zealand o Tall Blacks karong Hulyo 3, ug didto sa Perth kontra Australia o Boomers sa Hulyo 6.
Batbat ni Brownlee nga pisikal gyud ang duwa batok sa Tall Blacks ug nag-andam na sila nga matupongan nila kini para makasabay sa duwa.
“We got to match up their physicality and understand how to play through that,” saysay ni Brownlee.
Gitumba ang Gilas sa duha ka teams sa ilang sangka sa second window nga diri giduwa sa Pilipinas. Ang Gilas nakasikit sa Tall Blacks apan nahagba sa uwahi, 66-69, samtang gilubong sila sa Boomers, 66-93.
Ang sunodsunod nga pilde nahitabo human nidaog ang Pilipinas sa unang duha ka dula niini batok sa Guam sa first window sa qualifers.
Tumong sa Gilas ang makasilat ug makabangon karon sa ikatulong window.
“Just be aggressive,” matod ni Brownlee. “No matter what they do as far as guarding us, we just have to be aggressive.”
Kuyog ni Brownlee sa ikatulong window sila Dwight Ramos, Kevin Quiambao, Carl Tamayo, Mike Phillips, June Mar Fajardo, AJ Edu, Justine Baltazar ug Troy Rosario. / RSC