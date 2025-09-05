Lista sa holidays sunod tuig

GIPAGAWAS sa Malacañang ang lista sa mga holiday sa Pilipinas para sa tuig 2026 base sa Proclamation 1006.
Ang mga regular nga holiday mao kining mga mosunod: January 1 – New Year’s Day, April 2 – Maundy Thursday, April 3 – Good Friday, April 9 – Araw ng Kagitingan, May 1 – Labor Day, June 12 – Independence Day, August 31 – National Heroes Day, November 30 – Bonifacio Day, December 25 – Christmas Day, ug December 30 – Rizal Day.
Ang special non-working days kay February 17 – Chinese New Year, April 4 – Black Saturday, August 21 – Ninoy Aquino Day, November 1 – All Saints’ Day, November 2 – All Souls’ Day, December 8 – Feast of the Immaculate Conception of Mary, December 24 – Christmas Eve, ug December 31 – Last day of the year.
Ang anibersaryo sa Edsa People Power Revolution sa Pebrero 25 giapil sab sa lista sa mga holiday apan aduna kini trabaho sanglit usa kini ka Special Working Day.
Ang mga petsa para sa Eid’l Fitr ug Eid’l Adha ipagawas pa sa laing proklamasyon sa Malacañang kon matino na ang saktong mga petsa base sa Islamic calendar. / LRM