Listahan sa apektadong vendors sa Carbon gisumiter sa konseho

Human sa usa ka tuig nga pagkalangay, nakadawat ang Cebu City Council og listahan sa mga vendor nga apektado sa Carbon Market Development project.

Ang listahan gipresentar atol sa executive session sa Miyerkules, Agusto 28, 2024.

Si Konsehal Nestor Archival nibutyag nga ang iyang buhatan nipasiugda og tigom niadtong Hunyo 2023 aron tukion ang kahimtang sa Carbon Public Market ug sa mga vendor niini.

Gipadayag ni Archival ang pagkadismaya sa City Market Authority atol sa sisyon.

“Ang problema sa market authority, I’m sorry ha, gahi kaayo ni silag ulo. I mean, I can’t just imagine this is 2023 and until now wala pa gihapon kahatag og list,” matod niya.

Ang problema sa awtoridad sa merkado, pasensya ko sa pagsulti niini, walay ayo. Buot ipasabot, dili ko makatuo nga 2023 na, ug wala pa kini naghatag sa lista.

Gipangita sa konseho ang lista aron masiguro nga ang tanan nga naapektuhan nga mga vendor ma-accommodate sa bag-ong merkado. Bisan pa sa pagpasa sa unom ka mga resolusyon tali sa Hulyo 2023 ug Hunyo 2024, ang konseho nakadawat lamang og partial nga listahan niadtong Septiyembre 2023 nga walay update sukad niadto.

Sa resolusyon nga gipasar niadtong Hunyo 5, 2024, gihangyo ni Archival ang City Market Authority nga ipagawas ang mga kontrata sa pag-abang sa mga vendor sa Cebu City Market.

Si Market Supervisor 2 Mary Jane Diano nitug-an sa konseho nga ang pinakaulahing listahan naglakip sa 52 ka ambulant vendor associations nga gilangkuban sa 3,948 ka miyembro nga gikan tanan sa Carbon Market complex.

Matod niya nga ang listahan nahumanhuman sa sunod-sunod nga mga miting ug ang pagpatuman sa ID system aron tukma nga maihap ang mga vendors.

Ang listahan gisumiter sa wala pa ang executive session kaniadtong Martes, Agusto 27.

Gipasabot ni Diano nga ang pagkalangay tungod sa kanunay nga pagbag-o sa gidaghanon sa mga vendor, hinungdan nga kinahanglan ang ID system.

Nipasalig siya nga i-post ang listahan sa buhatan sa City Market Authority ug sa merkado ning adlawa, Agusto 30, isip pagtuman sa hangyo ni Archival.

Gipangutana ni Konsehal Pastor Alcover Jr. si Diano mitubag nga "dili tanan" ubos sa usa ka organisasyon.

Gisugyot ni Alcover ang pagporma og pederasyon aron mapalambo ang pagdumala og komunikasyon ug nangayo og lista sa mga opisyal alang sa organisasyon. / JPS