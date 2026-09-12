Listahan sa long weekends

Makaplano na sa ilang mga bakasyon ang publiko human gipagawas sa Malacañang niadtong Biyernes, Septiyembre 11, 2026, ang opisyal nga lista sa mga holidays alang sa tuig 2027.

Kini ang lista sa mga long weekend sugod sa katapusan sa 2026 hangtod sa katapusan sa tuig 2027:

Disyembre 2026 hangtod Enero 2027

• Disyembre 30, 2026 (Miyerkules) - Rizal Day (Regular Holiday)

• Disyembre 31, 2026 (Huwebes) - New Year’s Eve (Special Non-working Day)

• Enero 1, 2027 (Biyernes) - New Year’s Day (Regular Holiday)

• Enero 2 (Sabado)

• Enero 3 (Dominggo)

Marso 2027

• Marso 25 - Huwebes Santo / Maundy Thursday (Regular Holiday)

• Marso 26 - Biyernes Santo / Good Friday (Regular Holiday)

• Marso 27 - Sabado de Gloria / Black Saturday

• Marso 28 - Dominggo sa Pagkabanhaw / Easter Sunday

Abril 2027

• Abril 9 (Biyernes) - Araw ng Kagitingan (Regular Holiday)

• Abril 10 (Sabado)

• Abril 11 (Dominggo)

Agusto 2027

• Agusto 28 (Sabado)

• Agusto 29 (Dominggo)

• Agusto 30 (Lunes) - National Heroes Day (Regular Holiday)

Oktubre 2027 hangtod Nobiyembre 2027

• Oktubre 30 (Sabado)

• Oktubre 31 (Dominggo)

• Nobiyembre 1 (Lunes) - All Saints’ Day (Special Non-working Day)

• Nobiyembre 2 (Martes) - All Souls' Day (Additional Special Non-working Day)

Disyembre 2027

hangtod Enero 2028

• Disyembre 24 (Biyernes) - Christmas Eve (Additional Special Non-working Day)

• Disyembre 25 (Sabado) - Christmas Day

• Disyembre 26 (Dominggo)

• Disyembre 30 (Huwebes) - Rizal Day (Regular Holiday)

• Disyembre 31 (Biyernes) - New Year’s Eve (Special Non-working Day)

• Enero 1, 2028 (Sabado) - New Year’s Day (Regular Holiday)

• Enero 2, 2028 (Dominggo)

Gideklara sab sa Malacañang ang mosunod nga mga holiday:

• Mayo 1 (Sabado) - Labor Day (Regular Holiday)

• Hunyo 12 (Sabado) - Independence Day (Regular Holiday)

• Nobiyembre 30 (Martes) - Bonifacio Day (Regular Holiday)

• Agusto 21 (Sabado) - Ninoy Aquino Day (Special Non-working Day)

• Disyembre 8 (Miyerkules) - Feast of the Immaculate Conception of Mary (Special Non-working Day)

• Pebrero 25 (Huwebes) - EDSA People Power Revolution Anniversary (Special Working Day)

• Pebrero 6 (Sabado) - Chinese New Year (Additional Special Non-working Day) / TPM / SunStar Philippines