Listahan sa posibleng benepisyaryo sa 4Ps, gipatik na sa Bohol ug Sugbo

Gisugdan na sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 ang pagbutang sa listahan sa mga posibleng benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) sa nagkalainlaing siyudad ug lungsod sa mga probinsiya sa Bohol ug Sugbo.
Sa Lungsod sa Pres. Carlos P. Garcia, Bohol, usa ka municipal link sa 4Ps ang nipapilit sa listahan sa barangay hall aron maseguro nga makita ug ma-access sa tanang apektadong panimalay ang impormasyon.
Gibutang ang listahan sa mga klaro ug dali makita nga lugar sama sa barangay halls ug uban pang pampublikong lugar aron mapalambo ang transparency ug mapadali ang pagkuha og impormasyon sa mga pamilya.
Kauban sa listahan ang usa ka pahibalo nga naglatid sa lakang sa proseso sa rehistrasyon, mga gikinahanglang dokumento, iskedyul, ug mga lugar nga pagabuhatan sa rehistrasyon.
Samtang nagpadayon ang kalihukan, ang mga field staff sa DSWD, ilabina ang 4Ps City ug Municipal Links, nag-uban nga nakig-coordinate sa Local Government Units (LGUs) ug mga opisyal sa barangay aron maseguro ang hapsay nga pagpakalat sa impormasyon ug implementasyon sa rehistrasyon.
Matod ni DSWD 7 Regional Director Shalaine Marie Lucero, ang proseso sa rehistrasyon gihimo aron mahimong transparent, organisado, ug suportado.
Nagpakigtambayayong sab ang ahensiya sa mga lokal nga kagamhanan aron maseguro nga angayan ug hustong ma-assess ug matabangan ang mga kwalipikadong pamilya.
Kini nga inisyatiba nahisubay sa Republic Act No. 11315 o ang Community-Based Monitoring System (CBMS) Act, diin gigamit sa 4Ps ang CBMS isip Standardized Targeting System sa pagpili sa mga benepisyaryo.
Ang mga pamilyang giila nga “poor” o “near-poor” sa CBMS database mahimong kwalipikado sa 4Ps kon makab-ot nila ang mga socio-demographic nga rekisitos.
Apil niini ang mga panimalay nga adunay buntis, mga batang ubos sa 18 anyos, o nag-atubang og nagkadaiyang kahimtang sa kalisod.
Hatagan og prayoridad ang mga pamilya nga adunay daghang anak, adunay gagmay nga dependents nga nanginahanglan og padayon nga suporta sa panglawas ug nutrisyon, ug ang mga sakop sa sektor nga bulnerable sama sa solo parents, persons with disabilities (PWD), Indigenous Peoples (IPs), mga senior citizen nga primary caregiver, ug ang mga nagpuyo sa geographically isolated and disadvantaged areas (Gida).
Gidasig ang mga pamilyang opisyal nga na-identify pinaagi sa CBMS nga mangandam sa mosunod nga mga kinahanglang dokumento alang sa validation ug rehistrasyon sa birth certificate sa mga bata, valid ID sa ginikanan o guardian (sama sa PhilSys ID, UMID, Driver’s License, Voter’s ID, o bisan unsang government-issued ID), marriage certificate (kon applicable), school ID o Certificate of Enrollment alang sa mga batang nag-eskwela, Solo Parent ID / PWD ID o uban pang pruweba sa kahimtang (kon applicable), ug Affidavit of Guardianship o legal nga pruweba sa pag-atiman kon dili biological parent ang caregiver, aron mas mapadali ug hapsay ang proseso sa pag-validate sa ilang impormasyon.
Dugang pa, subay sa polisiya sa 4Ps, ang tanang miyembro sa panimalay kinahanglan nakarehistro sa Philippine Identification System (PhilSys) sa dili pa ang rehistrasyon.
Gidasig sab sa DSWD ang tanang nalista nga panimalay ug ang publiko nga susihon ang gipaskil nga impormasyon ug sundon ang mga rekisitos sa rehistrasyon.
Pinaagi niini, gipadayag sa ahensiya ang ilang padayon nga paningkamot nga mahatagan og hustong tabang ang labing nanginahanglan sa katilingban.
Sa San Fernando, Sugbo, sa dili pa ipaskil ang listahan sa barangay bulletin board, nagpahigayon una og orientation ang municipal link alang sa mga kawani sa barangay aron maseguro ang tukmang pagpaabot sa impormasyon sa rehistrasyon sa mga kwalipikadong pamilya. / PR