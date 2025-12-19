Litoda kampiyon sa DECA-1 Christmas League

Gilangkat sa Litoda Driving Squad ang kampiyunato sa Deca Homes P-1 Christmas League 40-Up sa dihang ilang gipukan ang undermanned Green Team, 56-50, niadtong Sabado, Disyembre 13, 2025, sa Deca Phase 1 basketball court sa Barangay Tungkil, Dakbayan sa Sugbo.
Ang Litoda nga gipalungohan ni playing-coach Rick Jucson maoy perming nagkontrolar sa panagsangka apan nakasinati kini og mga pagpanghudlat sa Green Team kansang usa sa mga sinaligan nga si Edward Baquir wala makaduwa. Gituohan nga si Baquir na-busy og duwa og golf.
Taliwala sa pagpalta usab sa ubang mga kaabag, ang Green Team nakapakita pa unta og saktong labok ubos sa liderato ni Jay-R Henil, apan wa kini makalahutay sa kadasig sa Litoda.
Si Josephus Solis sa Litoda maoy napiling most valuabe player sa torneyo nga gisugdan sa tunga-tungang bahin sa Nobiyembre.
Subay niini, mapasalamatod ang mga opisyales sa Deca Phase 1 Ballers Club nga gipangulohan ni Vidal G. Auxilio sa mga nisalmot sa kompetisyon.
Ang ubang mga opisyales sa maong ballclub mao sila si Bernz Lumapguid, vice president; Rondolp Carin, secretary; Jovan Lovino, treasurer, ug Ferdz Rafols, Auditor.
Samtang si Bernard Jamorol maoy chairman sa technical committee.
Gilaraw karon sa organizing committee ang pagpahigayon Season 3 sa sunod tuig nga motukma usab sa kasaulogan sa kapistahan sa nahisgutang subdivision. / JBM