Litsonero nakuryentehan, patay

WA NA MATABANG: Patay nang napalgan ang tig-litson og manok sa usa ka food stand sa Brgy. Bool, siyudad sa Tagbilaran niadtong Huwebes sa hapon, Nobiyembre 20, 2025, human kini nakuryentehan. / TAMPO
Trabahante sa usa ka tindahan sa lechon manok, liempo and chicken food stand nga nahimutang sa CPG East Avenue, Barangay Bool siyudad sa Tagbilaran ang napalgan nga wala nay kinabuhi human nakuryentehan alas 5:05 sa hapon, Huwebes, Nobiyembre 20, 2025.

Ang biktima giila nga si Jeperson Segora, 19, lumad nga taga Binuangan, Misamis Oriental apan kasamtangan nga nagpuyo sa Sitio Bolod, Barangay Sapa sa lungsod sa Panglao.

Sigun ni Ricther Barrete, tag-iya sa usa ka fruit stand duol sa gitrabahoan sa biktima, nga iya na lang nga nakit-an ang biktima nga nagbuy-od ug wala na maglihok.

Tungod niini, dali siya nga nanawag sa Tarsier 117 rescue unit aron masusi ang kahimtang niini apan gideklara kini nga patay na.

Sa pasiunang imbestigasyon sa Tagbilaran City Police Station, nasayran nga base sa pamahayag sa mga saksi, nakuryentehan ang biktima samtang nag-operate sa electric roasting machine sa maong food stand.

Nakig-alayon na ang kapulisan sa kabanay sa biktima aron ipabihawo ang nahitabo niini. / AYB  

