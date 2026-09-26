Litsunon nga baboy gikan sa Negros kagubkob og panit

Ang mga baboy gikan sa Negros Island Region (NIR) mas paborito sa pipila ka Cebuano lechonero tungod sa ilang mas crispy nga panit kon aslon.
Mao kini ang usa sa mga hinungdan nga bisan pa sa padayong ban sa Cebu sa pagsulod sa mga baboy gikan sa Negros ug uban pang mga lugar nga apektado sa African swine fever (ASF), adunay mga negosyante nga mosuway gihapon og palusot aron matubag ang panginahanglan sa lechon-size nga mga baboy.
Matod ni Rolando Tambago, vice chairman sa Pork Producers Federation of the Philippines, kanunay nga mosulay ang mga raiser sa Negros nga ipadala ang ilang mga baboy ngadto sa Cebu tungod kay mas daghan didto ang gagmay nga native pigs nga gipalabi sa mga lokal nga lechonero.
“Normally Cebu doesn’t produce much lechon-size pigs,” matod ni Tambago.
Siya nidugang nga daghan pa ang native pig varieties sa Negros apan nihit na kini sa Cebu. / CDF