Mas gipalapdan sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang paghatag og inclusive ug makiangayong serbisyo medikal pinaagi sa pagpatuman sa Right to Care (RTC) Program ubos sa Executive Order (EO) No. 29, Series of 2026 nga giluwatan ni Governor Pamela Baricuatro.
Pinaagi sa maong kamanduan, giila karon sa tanang Provincial ug District Hospitals sa Sugbo ang mga “health care proxy” ug nagtakda og klarong sumbanan alang sa pag-atiman panahon sa emerhensiya, pagkaospital, ug social protection.
Aron maseguro ang hapsay nga pagpatuman niini sa tibuok lalawigan, nipahigayon og orientation ang Provincial Gender and Development (GAD) Office ngadto sa mga City ug Municipal Social Welfare and Development Officer (C/MSWDOs).
Ang Right to Care (RTC) Program mao ang unang inisyatiba sa probinsiya nga nagtugot sa mga kwalipikadong common-law ug live-in couples, lakip na ang LGBTQIA+ ug heterosexual couples, sa pagtudlo sa ilang partner isip health care proxy pinaagi sa Special Power of Attorney (SPA) ug opisyal nga pag-ila niini sa mga ospital sa probinsiya alang sa medical consent, pag-access sa records, ug isip emergency contact. / ANV