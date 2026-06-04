Live-in partner nga ‘drug pushers’ sikop sa buy-bust

Tingkagol sa bilangguan ang mag-live-in partner nga giisip nga high-value targets human sila nadakpan sa buy-bust sa Sityo Galaban, Barangay Poblacion, Lungsod sa Borbon niadtong Miyerkules alas 9:30 sa gabii, Hunyo 3, 2026.
Giila ni Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 Director Joel Plaza ang mga suspek nga silang alyas Mervin, 29, usa ka farm handler; ug si alyas Gladys, 32 , usa ka katabang.
Ang duha lumad sa Barangay Masaba, Siyudad sa Danao ug nalakip sa Regional Target List sa PDEA ug Philippine National Police (PNP).
Ang hiniusang operasyon gilusad sa mga sakop sa PDEA 7 ug mga personnel sa Borbon Municipal Police Station.
Nakuha gikan sa mga dinakpan ang lima ka dagkong paketeng plastik sa gituohang shabu nga motimbang og 25 gramos nga mobalor sa P170,000 base sa estimated average market value.
Gawas sa ilegal nga drugas, nasakmit sab sa mga operatiba ang gigamit nga buy-bust money ug ang usa ka motorsiklo nga maoy gigamit sa mga suspek sa pagpamaligya ug paghatod sa maong kontrabando.
Matod ni Leia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, kapin sa usa ka tuig nga gipaubos sa case buildup ug pagpaniid ang duha ka suspek.
Giangkon ni Alcantara nga nalisdan sila sa paggukod niini tungod sa kaabtik sa mga suspek nga magbalhin-balhin og puyo.
Subay sa nakuhang impormasyon sa PDEA 7, ang maong magtiayon makabaligya og gikan sa 25 hangtod sa 50 gramos nga shabu matag semana ngadto sa ilang nagkadaiyang kustomer sa probinsiya.
Kasamtangang gibalhog sa custodial facility sa PDEA 7 sa Sudlon, Barangay Lahug, Siyudad sa Sugbo ang mga suspek samtang giandam na ang pormal nga sumbong batok kanila. / AYB