Live-in partners sikop sa buy-bust

Nasikop ang live-in partners nga giingong nagtinabangay sa pag-repack ug pagbaligya sa shabu atol sa buy-bust sa Barangay Tinaan, Dakbayan sa Naga, Cebu, ala 1:10 sa kaadlawon, Miyerkules, Oktubre 28, 2026.
Giila ang mga dinakpan sa alyas nga Chubby, 30 ug Nick, 36, nga parehong lumulupyo sa maong barangay ug walay mga
trabaho.
Narekober sa City Drug Enforcement Unit sa Naga City Police Station ang gibanabanang 4.06 gramos nga shabu nga nagkantidad og P27,608.
Matod sa kapulisan gikuha ni Chubby ang ilegal nga drugas gikan sa Barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay ug gitabangan siya sa iyang live-in partner sa pag-repack niini alang sa ilang mga kustomer. / ABC