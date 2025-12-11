Lively ipaubos sa operasyon

Gipahibalo sa Dallas Mavericks nga operehan sa tuo nga tiil ang ilang pambatong sentro nga si Dereck Lively ug dili na kini makabalik pagduwa hangtod mahuman ang 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA).
Si Lively kinsa sulod lang sa pito ka mga duwa nakapakita og aksiyon sa kasamtangang season, nagkinahanglan og taas nga panahon alang sa iyang pagpaalim inig human sa operasyon.
Dako kaayo og kontribyusyon si Lively kon naa kini sulod sa korte apan gihasol siya sa iyang nasinating mga pagkaangol. / Gikan sa wires