Liz Tagimacruz: ‘You shouldn’t consider your age as a limiting factor’

Garbo sa Sugbo ang kalampusan nga nakab-ot sa natad sa pageantry sa dihang ang Sugboanon nga si Liz Tagimacruz, 50, HR person, maoy grand winner sa Mrs. Classic International Global 2024 nga gipahigayon sa Kuala Lumpur, Malaysia niadtong hinapos nga bahin sa Marso.

Sa gipahigayon nga victory party ug press conference sa TWB Cae, Norkis Cyberpark, Dan AS Fortuna, Mandaue City, niadtong Abril 5, 2024 nga gitambungan sa Cebu entertainment press, nasuta nga bag-uhay lang nga misalmot si Liz sa pageantry.

“What inspired you to join the pageant?” pangutana sa Superbalita Cebu.

“I was already 48 (years old) when I started joining pageant, I’m a late bloomer.

“It was my childhood dream nga mag rayna rayna sa kapilya, but my dad was very strict dili gusto og mga ingon ana. All of my playmates were able to experience... na-rayna gyud sila at some point, ako hopeful nga one day,” asoy ni Liz.

Sa dihang nagka-edad na ilabi na niadtong pag-ulbo sa pandemiya resulta sa Covid-19, daghan sa iyang mga higala ug kaila ang namatay nga nakapahinuklog kaniya nga ‘life is short.’

Si Liz namahayag nga buot niya nga masuyawan ang mga butang nga gusto niya buhaton o iyang gipangandoy, ug usa na niini ang pagsalmot sa beauty pageant.

Mapasalamaton sab si Liz sa iyang pamilya ilabi na ang iyang bana nga supportive sa iyang tinguha human nga una siyang misuway sa local competition ngadto na sa national stage.

“I never expect nga moabot ko sa international level,” dugang pa sa beauty queen nga advocate sa mga kababayen nga mahatagan og kahigayonan sa panarbaho o panginabuhian.

Mipaabot sa iyang pasalamat si Liz sa iyang team ilabi na sa iyang Q&A mentor nga si Michelle Padayhag nga mi-abag kaniya sa iyang kadaugan. / FVQ