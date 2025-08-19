Liza Soberano gidayeg sa iyang rebelasyon isip biktima sa childhood violence, neglect

Gidayeg sa Council for the Welfare of Children (CWC) niadtong Lunes, Agusto 18, 2025, ang aktres nga si Liza Soberano tungod sa iyang pagpaambit sa iyang kasinatian isip biktima sa childhood violence og neglect sa bata pa siya.
Sa usa ka pamahayag, giingon sa CWC nga ang istorya ni Soberano naghatag og kahayag sa nagpadayon nga problema sa daghang mga bata nga nag-atubang og pang-abuso sa ilang kaugalingong panimalay.
“No child should endure physical, emotional, or psychological harm from their own parents or guardians,” matod sa CWC.
“(Soberano’s story) is a stark reminder of the urgent need to strengthen our protective mechanisms to ensure that every child grows up in a safe, loving, and supportive environment,” dugang niini.
Sa usa ka video nga gi-post sa YouTube channel nga “Can I Come In,” gibutyag ni Soberano nga ang iyang pagdako napuno sa kalisod, lakip na ang pisikal ug emosyonal nga pangabuso tungod sa mga problema sa iyang ginikanan bahin sa paggamit og substansya.
Gipasabot niya nga kining mga kasinatian nakahulma sa iyang panglantaw sa kinabuhi ug personal nga paglambo, ug dako og impluwensya sa iyang dalan sa industriya sa kalingawan.
Matod sa CWC, ang estorya ni Soberano usa ka pahinumdom sa trauma nga nasinati sa daghang mga bata sa nasod ug nagkinahanglan kini og mas lig-on nga sistema alang sa pagpanalipod kanila.
Gidugang niini nga ang trauma sa pagkabata—labi na kon tungod sa pangabuso o pagpabaya—adunay malungtarong epekto sa ilang mental health ug paglambo hangtod sa ilang pagdako.
Ang council nanawagan sa publiko, lokal nga komunidad, ug sa tanang sektor sa gobiyerno nga magpabilin nga mabinantayon sa pag-ila ug pag-atubang sa mga timailhan sa pangabuso ug pagpabaya sa bata.
Ila usab nga giawhag ang publiko sa pagpakabana pinaagi sa pagtawag sa Makabata Helpline 1383 nga nagtanyag og 24/7 nga suporta alang sa mga kaso nga naglambigit sa pangabuso sa bata, diskriminasyon, o pagpabaya. / PNA