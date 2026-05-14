Lizzie’s Cavern: laing lugar sa Camotes adventure

Matag summer, usahay gani magsugod pa lang ang Abril, naanad na gyud mi nga magbakasyon sa matahom nga Camotes Islands. Sukad pagkabata, kabahin na gyud sa among kinabuhi ang pagbalik-balik sa Camotes tungod kay atua nagpuyo ang among mga apohan.
Bisan pila na ka tuig ang among pagbalik sa isla, daghan gihapon kaayong mga dapit nga wala pa namo masuroyi ug madiskobrehi.
Sa una, sagad ra mi magpundo sa mga duol nga baybayon nga malakaw gikan sa balay sa among lolo ug lola. Apan sa among pagdako ug pagsugod og laag-laag sa ubang bahin sa isla, among nasabtan nga daghan pa diay kaayong tinagong paraiso ang Camotes nga wala pa namo nakita.
Usa sa among nadiskobrehan mao ang Lizzie’s Cavern sa Sitio Nonoc 2, Barangay Union, San Francisco. Ang Lizzie, gikan sa ngan nga Elizabeth, inahan sa mga anak nga nagdumala ug nanag-iya niini.
Ang maong langob usa ka natural nga kahibulongan nga naporma sulod sa liboan ka tuig pinaagi sa mga natural nga proseso sa kinaiyahan. Sa sulod niini, makita ang mga stalactites nga nagbitay gikan sa kisame sa langob ug mga stalagmites nga mitubo gikan sa salog.
Apan ang labing nakaengganyo sa Lizzie’s Cavern mao ang bugnaw nga brackish water nga anaa sa sulod sa langob.
Human sa mubo nga pagbaktas padulong sa lugar, lahi ra gyud ang kabugnaw ug kahupay sa tubig nga makapawala sa kakapoy.
Gihatagan mi sa among guide og usa ka oras aron malingaw sa paglangoy sulod sa cavern tungod kay adunay mosunod pa nga mga bisita. Apan mga traynta minutos ra mi nagpabilin kay daghan pa mi og laing mga lugar nga gustong bisitahon niadtong adlawa.
Bisan og daghan sab og mga langob ug susamang atraksyon sa Camotes, lahi ra gyud ang kasinatian sa pagsulod sa Lizzie’s Cavern. Ang pagbati sa paglusong ngadto sa bugnaw ug medyo ngitngit nga langob samtang naglangoy ilalom sa karaang mga bato makahatag og kahinam ug kahingangha.
Sayon ra sab ang pag-adto sa maong dapit. Gikan sa Barangay Consuelo, diin midunggo ang among gisakyang barko, mga 15 hangtod 20 minutos lang ang biyahe sakay og multicab. Human ana, kinahanglan pa og mga tunga sa kilometro nga pagbaktas paingon sa sudlonon nga dapit diin nahimutang ang cavern. Apan bisan kapoy gamay ang baktas, sulit kaayo ang kasinatian.
Ang entrance fee kay P85 matag tawo ug estrikto sila sa pagpatuman sa kaluwasan sa mga bisita. Kinahanglan magsul-ob og helmet isip proteksyon sulod sa langob.
Kon nangita ka’g lahi nga kasinatian gawas sa mga baybayon sa Camotes, ang Lizzie’s Cavern usa ka lugar nga angay gyud nimong bisitahon. /