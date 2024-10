LLCC estudyante nakadawat og P1.6M ayuda gikan sa AKAP

Niabot sa 846 ka mga estudyante sa Lapu-Lapu City College ang nakadawat og P2,000 cash incentives matag usa gikan sa Kapos ang Kita Program (AKAP) sa Court 1 Barangay Poblacion, Lapu-Lapu City niadtong Oktubre 14, 2024.

Mao kini ang ikaduha nga batch sa pagpanghatag og ayuda sa mga estudyante nga niabot ang gipang-apudapod nga cash incentives og P1,692,000 ngadto sa mga tinun-an sa lainglaing kurso sama sa College of Education, College of Hospitality Management, ug College of Technology.