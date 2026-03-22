LLCWSOAI mipahigayo’g panagtigom, andam motabang sa komunidad

Nagtagbo ang mga sakop Lapu-Lapu City Water Station Owners Association Inc. (LLCWSOAI) niadtong Biyernes sa hapon Marso 20, 2026, sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Matod ni Si Junnel Guanzon Caadlawon, presidente sa LLCWSOAI nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, nga una nila kini nga panagtigom.
Tumong og tuyo sa ilang panagtigom ang ilang mga laraw unsay ilang matabang sa kumonidad ilabi na karon nagkataas ang mga palaliton.
Ang LLCWSOAI andam og tagana sa pagtabang pinaagi sa paghatag gilayon og libre nga mainon nga tubig kon ugaling adunay mga kalamidad.
Ang LLCWSOAI gilangkuban sa mga opisyal nga mao sila si President Junnel Guanzon Caadlawon, Vice President Albert Posing Godinez, Secretary Zenaida Berdin, Treasurer Analyn Tigol, ug Auditor Vin Pars. / GPL