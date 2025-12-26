Llover, Casimero makigbatok og lainlaing kontra karon

Mopakita og aksyon batok sa lainlaing kontra ang mga Pinoy nga sila si Kenneth Llover ug kanhi world champion Johnriel Casimero karong Sabado sa gabii, Disyembre 27, 2025, sa Aichi Sky Expo sa Tokoname, Japan.
Si Llover modepensa sa iyang Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBF) bantamweight strap batok kang Chinese Ayati Sailike.
Sa pagpakighinabi sa SunStar Cebu, ang manager ni Llover nga si kanhi world champion Gerry Peñalosa puno sa pagsalig nga modaog ang iyang batos ning awaya pinaagi sa knockout.
Gipasabot ni Peñalosa nga saksi siya kon unsa ka grabe ang paningkamot ug determinasyon ni Llover hinungdan nga dako ang iyang pagsalig.
Si Llover adunay 16-0, 11KOs nga rekord samtang si Sailike adunay 12-9-3, 5KOs nga baraha.
Sa iyang bahin, si Casimero makig-away ni Japanese Tom Mizokoshi sa usa ka eight-rounder bout.
Si Casimero adunay 34-5-1, 23KOs nga rekord samtang si Mizokoshi adunay 11-5-2, 5KOs nga rekord. / EKA, ESL