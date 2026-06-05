Llover, Casimero moaway na sa Japan

Sagubangon na sa sumosulbong nga Filipino knockout artist nga si Kenneth “The Lover Boy” Llover karong Sabado sa gabii, Hunyo 6, 2026, ang tahas nga magpaduol kaniya alang sa iyang gihamdom nga world title.
Ning maong misyon, kontrahon ni Llover ang sama niyang wala’y pilde nga si American Michael Angeletti usa ka International Boxing Federation (IBF) bantamweight title eliminator bout sa Aichi Sky Expo sa Tokoname, Japan.
Ang modaog ning sangkaa mao ang mahimomg mandatory challenger ni IBF bantamweight champion Mexican Jose Salas Reyes kinsa adunay 17-0, 11KOs nga rekord.
Si Llover kinsa maoy Orient Pacific Boxing Federation (OPBF) bantamweight champion, kasamtangang maoy IBF bantamweight No. 3, nga maoy labing taas gumikan kay wala’y gibutang ang IBF sa nag-unang duha ka mga puwesto sa ilang ranking ning maong timbang.
Naggunit si Llover og 17-0, 12KOs nga rekord samtang si Angeletti kinsa maoy IBF No. 5, adunay 12-0, 8KOs nga baraha.
Sa undercard, mopakita’g aksiyon ang kanhi Filipino world champion nga si John Riel Casimero batok sa sama niyang beterano nga si Mexican Luis Nery.
Si Casimero adunay 35-5-1, 24KOs nga rekord samtang si Nery naggunit og 37-2, 28KOs nga baraha. / ESL