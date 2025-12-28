Llover gipatulog ang kontra sa 2nd round

Kusog nga kumo ug agresibo nga atake sa Filipino rising athlete Kenneth Llover ang nipahagba sa Chinese boxer Ayati Sailike sa second round sa ilang away didto sa Aichi Sky Expo sa Tokoname, Japan niadtong Disyembre 27, 2025.
Ang 22-anyos nga si Llover wa mousik sa oras og dali niyang gipatagam ang kontra sa first round palang daan. Sa ikaduhang round, didto na gitapos ni Llover ang away. Giigo ni Llover og solido nga right hook ang ulo ni Sailike. Gisundan kini og kombinasyon nga right hook–left hook ug gitapos sa usa ka left straight paingon sa lawas nga nakapalubog ni Sailike.
Nakabarog pa si Sailike apan gipauwanan man dayon kini ni Llovero kumo nga gibidahan sa left hook. Gihunong sa referee ang duwa sa 2:07 sa ikaduhang round. / RSC