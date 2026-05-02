Llover moaway sa Amerikanong si Angeletti

Nagkaduol sa iyang damgo nga makaduwa og world title fight si Kenneth Llover human siya makadawat og away para sa world title eliminator.
Ikaatbang ni Llover ang wa’y pildi nga si Michael Angeletti sa usa ka International Boxing Federation (IBF) bantamweight world title eliminator karong Hunyo 6, 2026, didto sa Aichi Sky Expo sa Tokoname, Japan.
"It will be a hard fight. But I'm confident that he can knockout Angeletti," matod pa sa handler ni Llover, ang kanhi world champion nga nahimo nang promoter nga si Gerry Peñalosa, sa pakighinabi sa SunStar Cebu.
Ang modaug niining world title eliminator maoy mahimong mandatory challenger sa wa’y pildi nga IBF bantamweight king nga si Jose Salas.
Impresibo ang gipakita ni Llover sa miaging tuig.
Gisugdan niya ang 2025 pinaagi sa pag-knockout sa unang hugna sa regional titleholder nga si Keita Kurihara didto sa Japan.
Gisundan kini og usa ka eighth-round stoppage batok sa kanhi world champion nga si Luis Concepcion dinhi sa Pilipinas.
Gipilde niya si Luciano Baldor pinaagi sa fourth-round knockout.
Gitapos ni Llover ang tuig 2025 pinaagi sa second-round knockout batok ni Ayati Sailike didto gihapon sa Japan.
Sa pikas bahin, si Angeletti kaduha lang niasdang sa ring sa miaging tuig. Iyang gi-knockout ang Pinoy nga si Judy Flores sulod sa tulo ka rounds didto sa US, ug dayon gipildi si Eros Correa pinaagi sa unanimous decision aron makuha ang IBF USBA bantamweight strap.
"The opponent is good, he's a stylist," asoy ni Peñalosa. "But Kenneth will beat him with his mindset, his courage, and his power."
Si Llover nagpakusgan sa high-altitude training didto sa Tagaytay ubos sa pagdumala ni head coach Dindo Campo, assistant coach Carl Peñalosa, ug strength and conditioning coach Alex Ariza.
Si Llover naghupot og perpekto nga 17-0 nga rekord uban ang 12 ka knockouts, samtang si Angeletti aduna usab limpyo nga 14-0 nga rekord lakip ang walo ka knockouts. (EKA, RSC)