Llover mosaka og timbang

Mosaka og timbang ang usa sa mga sumosulbong nga boksidor sa Pilipinas nga si Kenneth Llover.
Kini human siya napilde pinaagi sa split decision batok ni American Michael Angeletti sa ilang International Boxing Federation (IBF) bantamweight title eliminator bout niadtong Sabado sa gabii, Hunyo 6, 2026, sa Japan.
Sa official weigh-in, nilapas si Llover og 300 grams sa 118 pounds bantamweight limit.
Human sa 30 ka minutos, nilapas lang gihapon siya og 200 grams.
Sa ikatulong pagsuway na nakuha ni LLover ang weight limit.
Niini pa lang, nakakuha na og senyales ang kampo ni Llover nga kinahanglan na siyang mosaka sa 122 pounds super bantamweight.
Mismong ang manager ni Llover nga si kanhi world champion Gerry Penalosa ang niingon niini. / ESL