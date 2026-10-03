Llover sukdon ang kusog sa Indiyano

Mosuway pagbangon gikan sa iyang unang pilde ang International Boxing Federation (IBF) No. 8 ranked super-bantamweight nga si Kenneth Llover pinaagi sa pagkigbatok sa Indiano nga si Neeraj Swami karong Oktubre 24, 2026 didto sa Dasmariñas Arena sa Dasmariñas, Cavite.
Sa iyang katapusang duwa niadtong Hunyo 6, 2026 sa Japan, giharong ni Llover si Michael Angeletti sa usa ka IBF super-bantamweight world title eliminator. Apan napilde si Llover pinaagi sa split decision.
Nanginahanglan nga modaog si Llover, 23, sa iyang sunod nga away kon gusto niyang makabalik sa dalan sa world title fight.
Si Swami, sa pikas habig, bag-o lang nisulod sa pro ranks sa miaging tuig ug nidaog dayon kini pinaagi sa unanimous decision batok kang Harsh Nagar.
Gisundan pa kini og tulo ka daog kontra Shanborlang Marbaniang, Krish Gupta ug MD Easin.
Si Llover adunay impresibong rekord nga 17-1 uban ang 12 ka knockouts, samtang ang 28-anyos nga si Swami adunay 4-0 uban ang usa ka knockout. / EKA